Vürtsika ja toitva hautise süda on teravad vorstikesed. Originaalis kasutatakse Andouille’i vorste, mis on tehtud suitsutatud sealihast. Otsi poest vürtsikad suitsutatud sealihast grillvorstid või asenda need seasuitsuvorstiga. Roog muutub seistes ainult paremaks ja kõlbab süüa mitme päeva jooksul. Toidu tegemisel arvesta, et kuivatatud oad tahavad öö läbi vees paisumist.