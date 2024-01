KUULA | Tippkokk Vladislav Djatšuki lemmiktooraine on luksuslik trühvel: kuidas seda toitudes õigesti kasutada?

Oma Maitse podcastis „Toidujutud“ on täna külas auhinnatud tippkokk Vladislav Djatšuk. Värskelt raamatu „Rohkem võid“ välja andnud mehe CV-le võrdset on Eestis raske leida. Tema taktikepi all on särama löönud sellised restoranimaastiku suured nimed nagu Egoist, Tchaikovsky, Mon Repos, PÄRIS, ta on olnud Eesti Bocuse d`Ori tiimi president ja tema saavutusi on mitmete auhindadega pärjatud nii Eestis kui välismaal.