Aastavahetuse peolaud taskukohase eelarvega: õhtusöögi menüü, millega külalisi üllatada

Meloni ja serrano singi vardad

Ahjukana kuskussisalatiga

Kui soovid pakkuda külalistele ka toekamat sööki, sobib selleks ideaalselt näiteks apelsinidega täidetud ahjukana koos kerge kuskussisalatiga. Kana maitsestamiseks lisa esmalt kanale soola ja pipart. Siis sega kokku sojakaste, ühest apelsinist pressitud mahl, rosmariin (värske või kuivatatud) ning sinep. Nüüd määri kana sellega väljast ja seest kenasti kokku. Kana sisse pista samuti üks tükkideks lõigatud apelsin ja pane kana ahju. Kuskussisalati jaoks valmista eraldi kuskuss ja kui see on jahtunud, sega see kokku rukola, kurgi ning tomatiga ja soovi korral lisa ka fetajuustu. Maximast saad jahutatud broileri Well Done hinnaga 2,99 €/kg, suure apelsini 1,49 €/kg ning kuskussi Well Done hinnaga 1,59 €/pakk.