Rotermanni jõuluturul saab peale maagiliste maitseelamuste nautida ka põnevaid etteasteid

Pane kõigepealt köögiviljad koos lihaga ahju. Kui liha on valmis, võta see välja ning pane ahi grillirežiimile. Väga hea nipp on lusika vms vahendi ahjuukse vahele lisamine – nii pääseb liigne niiskus ahjust välja.

Grillrežiimi puhul tarvitseb juurviljad asetada plaadiga ahju alumisse osasse, kus on vähem niiskust. Seadista temperatuur 200–220 kraadi juurde olenevalt oma ahjust, aga üldiselt kehtib reegel, et mida kõrgem temperatuur, seda parem. Lõika enne ka kõik juurikad enam-vähem ühesuuruseks, et need küpseks ühtlaselt. Terveid juurikaid võib ka fooliumi sees küpsetada.