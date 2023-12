Vala välja! Aastalõpp: kuhu küll kõik mullid jäid, mis on neist küll saanud? Stuudios on kuus vahuveini Methode Cap Classique

Cap Classique on põnev ja maitsev vaheldus vahuveinidele, mida küllap oluliselt sagedamini oleme harjunud mekkima. Teate küll – Cremantid, Cavad, parematel päevadel Franciacortad šampanjad. Cap Classique’il pole ette näidata küll nõnda pikka ajalugu, ent see ei tee veini kuidagi kehvemaks. Mis on selle veinitüübi eripärad, seda nii teoorias kui praktikas saates uurimegi.