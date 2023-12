Kui soovid peolauale lopsakat ja lihtsalt joodavat mulli, siis on hea valik Charmat’ ehk survetanki kääritusmeetodil valmistatud vahuvein. Tuntumad neist on näiteks Prosecco, Moscato d’Asti, Lambrusco, suur osa saksa Sekte ning enamik soodsamas hinnaklassis vahuveine, millel on kirjas (e)spumante või vin mousseux. Kõik need võõrkeelsed sõnad tähistavad vahuveine ning ilma lisatäpsustusteta on tegu üldjuhul puuviljaste ja kerge iseloomuga mullidega.