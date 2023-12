Tippkokk Vladislav Djatšuk soovitab retsepti: magustoit, mis paneb pidulikule õhtusöögile stiilse punkti

„Tegu on pisut tervislikuma variandiga tiramisust, sest kohvi asemel on jahvatatud sigurijuur,“ ütles Vlad. Selle siniseõielise taime juure kuumutamisel tekivad süsivesikutest ühendid, mis annavad tumeda värvuse, kohvile väga sarnase lõhna ja välimuse. Lisaks sisaldab sigurijuur palju antioksüdante ja soodustab sapi eritumist. See on looduslik prebiootikumi allikas, sest juure kiududes leidub inuliini, mis toidab seedebaktereid.