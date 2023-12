Toidu pakendil kasutatavatel väljenditel „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ on erinev tähendus

Mis vahet on väljenditel „kõlblik kuni“ ja „parim enne“?

Kiiresti riknev toit on näiteks värske liha, kala, salatid ja toorpiim. Pärast „kõlblik kuni“ kuupäeva möödumist ei tohi toitu tarbida ega ühelgi moel turustada. Kiiresti riknevate toitude puhul on eriti oluline pidada kinni pakendil esitatud säilitamise tingimustest, üldjuhul peab sellist toitu säilitama jahutatult ehk külmkapi temperatuuril +2…+6 ˚C. Samuti on oluline pidada kinni pakendil esitatud kasutamise tingimustest, nagu näiteks „pärast pakendi avamist tarbida 3 päeva jooksul“.