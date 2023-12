Jõuluhõnguline rull on kergesti valmistatav maius. Panin siia sisse ka veidi kardemoni ja sidrunit, et oleks pühadehõngulisem. Perenaistel on vaja 25x35 cm tavalist ahjupanni, pärgamentpaberit, suuremat tülle otsikut (16-18mm), pritskotti. Eelsoojenda ahi 180 kraadini.