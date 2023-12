RETSEPT | See mahlane apelsini-ahjubroiler üllatab sinu külalisi kindlasti!

Tootebränd Well Done on loodud selleks, et pakkuda hea hinna-kvaliteedi suhtega toorainet pere igapäevasele toidulauale. Praeguseks on Maxima kauplustes olemas 370 Well Done’i toodet erinevates kategooriates ning see on laienemas järgmisel aastal 700 tooteni. Well Done on esindatud sellistes kategooriates nagu värsked lihatooted, kuivained ja pasta, konserveeritud tooted, salatid, vürtsid ja marjad, külmutatud juurviljad ja veel paljudes teistes. Sarjas on ka põnevaid maailmamaitseid Itaaliast, Hispaaniast, Saksamaalt ning mujalt. Tulles tegema sisseoste Maxima kauplusesse, avasta maitseelamusi ka Well Done’i tootesarjast ning lase end üllatada taskukohase hinna ja hea kvaliteediga.