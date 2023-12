KUULA | „Vala välja!“ Veinikool: alati särtsakas, vahel unustatud, Alvarinho/Albariño

Tegemist on ühe kõige pikaealisema viinamarjasordiga. Riaz Baixases, Albariño sünnikohas, on paarisaja-aastaseid puid. Valgeid sorte, mis nii kaua vastu peaks, on maailmas vähe.

Pikalt peeti Hispaaniasse sisserännanud sordiks. Põhjus: seda kasvatasid kohalikud mungad ning arvati et ta on tulnud mööda palverännuteid Saksamaalt või Prantsusmaalt Burgundiast. Võta näpust, selgus, et ta on ikkagi kohalik Rias Baixasest.