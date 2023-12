KUULA | Toidupoe tagatoas: viis nippi, kuidas targalt, jätkusuutlikult ja säästlikult tarbides jõulupühi veeta

Jõulud on ukse ees, perekonnad kohe kokku tulemas, kuused on juba tuppa toodud ja pühademenüüd läbi mõeldud. Kuid kõige selle ilusa juures ei saa unustada seda, kuidas pidada pühi selliselt, et need oleksid nii loodusele kui ka inimestele säästlikud. Stuudios selgitavad Rimi kliendisuhete juht Elina Rant ja värske Rimi Customer Changemakeri auhinna laureaat Anett Lee Melts, kuidas pidada sel aastal jõule jätkusuutlikult.