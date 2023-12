VIDEO | Kokkame koos Manuga: Tallinna ühe legendaarsema restorani kuulus Belgia šokolaadikook pidulikule pühadelauale

Kutsusime Manu meile külla, et õppida parima šokolaadikoogi valmistamise saladusi. Manu ütleb, et see šokolaadikook on väikese trikiga, aga sellest ei maksa mingil juhul lasta end heidutada. Peakokk rõhutab, et alati tuleb süüa teha südamega, siis ei saa midagi valesti minna! Selle koogi võid juba 3-4 päeva varem valmis teha ja siis külmikusse ootele jätta - nii jääb kiirel jõuluperioodil üks mure kohe vähemaks!