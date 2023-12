Aasta guugeldatuim retsept: Korea köögi kõige tuntum roog bibimbap

See tähendab segatud riisi ja täpselt selline ongi riis, millel lisandiks eri variatsioonides liha, mereannid, köögiviljad. Selle roa võti on imeline gochujang – tšillipasta, mis valmistatud Koreale omaselt fermenteerimise ehk hapendamise teel. Juba aastasadu on seda tehtud nii, et punase tšilli pulbrile lisatakse kleepuva riisi pulbrit ja sojapastat ning sel segul lastakse siis päikese käes fermenteeruda.