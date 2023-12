Gingeri restoranid – autentne idamaine nauding Tallinnas

Gingeri restoranide tegevus sai alguse aastal 2010, kui avati esimene söögikoht Lasnamäel. Lisaks sellele, et restoranide rikkalikus menüüs on esindatud parimad idamaised hõrgutised, on väga oluline, et igas Tallinna Gingeri restorani köögis on olemas ehtne tandoori ahi, mis on õige India köögi süda. See ei vaja elektrit või gaasi, toit küpseb süte peal. Tandoori ahjus valmistatakse traditsioonilist India lameleiba naani, sealsamas tehakse ka indiapärast šašlõkki ehk tikka-lihavardaid.