Itaallane õpetab: kuidas aru saada, kas espresso on hea või mitte?

Eks ta ole, aga minu seedesüsteem pole sama mis temal. Miskipärast suudan Itaalias käies rohkem kohvi tarbida. Olen nõus, et tillukeses tassis eriti kanges kohvis – mis Itaalias maksab kõigest ühe euro – on midagi erakordselt peibutavat. Pikapeale settib kogu see kofeiin kehas ära. Kui juua päeva jooksul üks, kaks või kolm kohvi, lööb kofeiinilaine pea kohal kokku, aga kui siis veel mõni tassike võtta, ei pane selle mõju enam tähelegi. Magad nagu lapsuke. Itaalia espresso jõed toovad sügava ja kosutava unenägudeta une. Ja mida on sul ärgates muud teha, kui lähimasse kohvikusse tormata. Laod aga peenraha letile ja juba on teenindajale selge, mida soovid. Tore tassike täidetakse just sinu jaoks kohviga. Alati pakutakse juurde klaas vett. Kõigepealt tuleb rüübata lonks vett, et niisutada suud, mis hakkab kohe nautima espresso rikkalikku, mitmetahulist maitset. Itaalias kohtad leti ääres teisigi, kes espressojärjekorras ootavad. Kannatlikult oodates võtavad nad ajaviiteks jutujärje üles. Teistega vestelda on täiesti loomulik, ning itaallased räägivad kõigest – neil vabas vormis vestlustel, mis kuhugi välja ei vii, pole õieti mõtetki. Seisame lihtsalt leti ääres, rüüpame espressot ja lööme niisama aega surnuks. Espressot saab tarbida erinevat moodi. Mulle endale meeldib juua pool tassi väikeste lonksudena, ülejäänu aga korraga. Hommikutunnil kuuled tervituseks buongiorno – ka juhul, kui oled võõras, sest nagu mu sugulane Santina kord ütles, on Itaalias kõik omavahel sõbrad. In Italia, siamo tutti amici. Kohvimark pole esmatähtis. On see Lavazza? Või hoopis Illy? Segafredo? Pellini? Raske ette kujutada, et itaallane loobuks kohvist üksnes seetõttu, et tegu on vale margiga.