RETSEPTID | Brüsseli kapsas ehk rooskapsas on vahva värske lisand raskete jõululihade kõrvale. Vaata, kuidas neid maitsvalt valmistada!

Rooskapsad ehk Brüsseli kapsad on nii toredad pisikesed rohelised vitamiinipommid! Kergelt mõrkjad, tillukesed ja tihked kapsanupsud jäävad tihti puutumata, sest nendega käib kaasas pisut negatiivse alatooniga kuulsus, mis tuleb peamiselt sellest, et rooskapsad keedetakse pehmeks pudruks. Siis nad ongi vastikud! Aga siin on hea hulk retsepte, kus rooskapsas saab koos õigete kaaslastega taldrikul uhkelt särada ja maitseb imeliselt!