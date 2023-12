Maxima poodide laienenud kaubavalik ja uuenenud interjöör meelitab ligi uusi kliente

„Me soovime klientidele pakkuda mugavat ostuelamust ning laia kaubavalikut. Kuna Maxima poed asuvad viies riigis, siis on meil võimalus saada parendusettepanekuid nii Eestist kui piiri tagant. Kasutades saadud tagasisidet oleme paika pannud täpse plaani, mille kohaselt oleme asunud värskendama kõiki meie poode,“ ütles Maxima Eesti tegevdirektor Kristina Mustonen.

Uuenenud erineva suurusega poodides on kaubad paigutatud kindla loogika järgi ehk kui klient on harjunud käima näiteks Maxima X poes, siis ta kohtab sama kaubapaigutust kõigis X poodides üle Baltikumi. See teeb ostlemise mugavaks ning kaupade otsimisele ei kulu aega. Samal põhimõtet on järgitud ka XX ja XXX poodides. Ka liikumisruumi on renoveeritud poodides rohkem, seda võimaldavad täpselt disainitud riiulid, vitriinid ja muu inventar, mis jätavad ruumi ka ratastooli ja lapsevankriga külastajale. Kaup riiulitel on toodud madalamale, st kliendile käepärasemasse kõrgusesse.

Suurtes ja väikestes poodides on muudatuste mastaap erinev ning erinev on ka tootevalik. Mida suurem pood, seda suurem valik. Võrreldes varasemaga tervitab igas poes külastajat laiem värske toidu, puu- ja köögiviljade ning pagaritoodete sortiment.

„Juba uuenenud poodides on näha külastuste arvu tõusu. Näiteks sai Maardu XX pood valmis juba mõned kuud tagasi ning täna me näeme, kuidas laienenud tootevalik, pikk kulinaarialett ning ilus interjöör toob sinna igapäevaselt üha uusi kliente. Järeldame sellest, et teeme õiget asja ja liigume õiges suunas.“