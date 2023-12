KUULA | Vala välja! Veinikool: Austria on mõnus. Ja Grüner Veltliner veel eriti ...

1985. aastal oli Austria antifriisi skandaal: 1980ndatel tegi Austria lepingu Lääne-Saksamaaga, kes võttis sellekohaselt teatud mahus Austria veine. Tähtis oli kogus! Nii et kui 80ndate alguses ei saadud vihmaste ilmade tõttu küpsusastet õigesti paika ja eelistati nii ehk naa magusat, siis hakati kasutama lisaaineid, täpsemalt… glükooli. See tuli välja, kui üks tootja märkis maksutagastusvormil ka glükooli ja nii tuli välja kogu pahategude ulatus. Pärast seda võttis Austria väga tõsiste veiniregulatsioonidega tee jalge alla ja ongi ilmselt praegu üks kontrollitavamate veinidega riike.

Eestis saame peamiselt kätte Grüneri särtsakaid ja noori versioone, ent tegelikult on sellest marjast tehtud kvaliteetsed veinid väga hea arengupotentsiaaliga. (Vihje, restoranipidajad!)

Teame Grüner Veltlineri küll Austria rahvuslik aardena, aga tegelikult on tema sünnikoht hoopis Põhja-Itaalias, Valtellina linnas. Grüner tähistab seejuures rohelist ja Veltliner viitab sünnilinnale.

Grüner Veltlineri esivanemad on Savagnin Blanc ja St. Georgener Rebe. Marjale omased lõhnad ja maitsed: laim, sidrun, greip. Tuntud on ta ka valge pipra ja ürdise aroomi poolest, ent nagu juba viidatud, tegelikult on olemas ka vägagi tummiselt rikkalikke stiile.