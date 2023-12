TEST | Oma Maitse parimad jõulujoogid! Millised glögid, veinid ja napsud sobivad kõige paremini pühaderoogade kõrvale?

Et hõõgvein ja glögi on saanud jõulujookide sünonüümiks laekus ka sel korral tooteid sellesse kategooriasse enim. Degustaatoritel tuli hinnata lisaks joogi üldmuljele ka välimust, aroome ja maitseid ning sobivust jõuludega. Kõiki jooke serveeriti pimedalt, mis tähendab, et hindajad ei näinud maitstava joogi pudelit ega etiketti. Jõulujooke hindasid festivali väisanud kaasmaalased ja sõbrad naaberriikidest, kelle hulgas oli hea maitse armastajatele lisaks ka professionaalsed sommeljeed ning baarmenid. Degustatsiooni viis läbi Eesti neljakordne parim sommeljee Ketri Leis.