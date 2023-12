RETSEPTID | Pastinaak - põneva nimega lihtne juurikas, mis maitseb mõnusalt magusasti ja meeldib ka lastele!

Pastinaak on rikas erinevate vitamiinide, mineraalainete ja antioksüdantide poolest. Pastinaagis on ka seedimist soodustavaid kiudaineid, kuid samas on see juurikate maailmas üsna kalorirohke tegija oma suure süsivesikusisalduse tõttu. Needsamad süsivesikud põhjustavad ka vilja magusa maitse. Pastinaagi omapäraks on see, et ületalve säilitades muutub vili järjest magusamaks.