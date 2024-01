SALAKUULAJA | Pelm - kaubanduskeskuste toidukohad tõmbavad ligi nii kiireid lõunatajaid kui lastega peresid

Menüü on mitmekesine ja hea koduse toidu maiguga. Leidub nii salateid ja eelroogi, pelmeene ja vareenikuid, lihtsaid koduseid roogi kui ka steike ja grillroogi. kiita saavad nii pelmeenid kui ehe böfstrooganov - seda viimast gurmeerooga siit küll oodata ei osanud. Aga see maitses imeliselt! Ka sõrnikud on täpselt sellised, mida koduski teed- sõredast kohupiimast, parajalt pontsakad, mõnusalt võis pruuniks praetud ja parajalt magusad.