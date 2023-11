KUULA | Toidupoe tagatoas: uus Eesti start-up EatB4 päästab kõlblikkuse kaotanud toitu täiesti uuel moel

Uue platvormi tööle hakkamisel läheb info liikuma kohe, kui poes on lugejaga maha kantava toidukraami ribakood loetud. Info jookseb EatB4 platvormi kaudu otse Toidupangale ja seal saab hakata juba tegelema planeerimisega. Samuti on võimalik nii vähendada kaubikute sõidukilomeetreid, kuna tihti pole mõnesse poodi vaja iga päev sõita. Näiteks kui süsteem näitab, et saada on vaid paar pätsi leiba – need saab jätta ka järgmiseks päevaks.

„Hoiame nii kokku umbes neljandiku vabatahtlike tööaega Toidupangas ja 10% logistikakuludelt. Süsteemi saab lisada kõik, kes midagi müüvad, toodavad või vahendavad ja kus tekib ülejääki: kauplused, tootmised, vahelaod jne. Nõnda päästame palju head toitu ja toimetame operatiivselt abivajajale. Lisaks säästame nii planeeti lisa-CO 2 -st,“ sõnab platvormi esindaja.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht mainib, et kuigi nende soov on kauplustes ikkagi võimalikult palju toitu maha müüa, tellimustes olla nii täpne, et kadu ei teki, on reaalmaailm midagi muud kui paberid või andmed baasis.

„Toiduainete ülejääki ikka tekib ja nii on oluline, et need saaksid võimalikult efektiivselt päästetud. Rimi korraldatud häkatonil võlus EatB4 meid kahe ideega, mis mõlemad ka esikohad võitsid. Esimene on platvorm toidu päästmiseks, teine idee on hetkel veel saladus, kuid sellest saab ka poole aasta jooksul Rimi kaudu enam teada,“ lisab Bats.

Pikemalt kuula sellest, kuidas EatB4 toitu päästab, juba saatest „Toidupoe tagatoas“!