Saame tuttavaks juurselleriga! Kuus retsepti, kus seda teenimatult tagaplaanile jäänud vilja maitsvalt kasutada

Juurseller hakkas levima 16. sajandil Itaaliast, kuid nüüdseks on Kesk- ja Ida-Euroopas üks olulisemaid talviseid juurikaid. Näitena võib tuua Hollandi, kus porgand ja kaalikas on võrreldes juurselleri kasutamisega kaotajaks jäänud. Juurselleri sisu on helevalge ja kergelt vetruv ning viljas sisalduvad eeterlikud õlid annavad eriomase maitse ja lõhna.