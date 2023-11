Spetsialist vastab: millisest materjalist pann koju osta? Kas teflonpann on ohutu?

Iseküsimus on üldse see, kas ikka peakski mittenakkuva kattega panne eelistama. Ei ole mingi saladus, et need kestavad vähe, vaid üks-kaks aastat, maksimaalselt viis ja lõpuni uurimata on ka tervisemõjud. Kuni tarbimisühiskond dikteerib valikuid ja see toetab MUGAVAT kasutamist, on see materjal kasutuses.