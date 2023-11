Eesti kokteilimeistrid ei osale maailmameistrivõistlustel, kuna seal osalevad Venemaa esindajad

EBA presidendi Liina Rätsepa sõnul ei käi Eesti baarmenite maine ja moraaliga kokku osaleda võistlusel, kus osaleb Venemaa, rahvusvärvides lipp uhkelt rinnas. „Ütleme ju, et baarirahvas on perekond, kuid me ei taha sel aastal kuuluda perekonda, kus üks liige tapab teist. Me seisame kindlalt ukrainlaste seljataga“, kinnitas Rätsep. Tänavune Eesti meister Erik Tammeleht kinnitab, et selline otsus on paraku ainuõige ning toetab seda täielikult.