POODKAST | Peeter Koppel: olen klassikalise jaekaupmehe õudusunenägu

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla laiendas internetist ostmise teemat. Tema sõnul on Eestis kaubakettide e-poed kahjumlikud ja ei lahenda kokkuvõttes ühtegi probleemi. „Coopil on üle 300 kaupluse ja püüame füüsiliselt olla Eestis igal pool kohal. Seepärast meie investeerime e-poe asemel pigem päris kauplustesse, et kauba ja teenusega olla tõeliselt kohalik.“

Rohtla arvas, et tarbija jaoks on kõige hullem põhi möödas. „Inimeste ostuharjumused on küll muutunud ja vaadatakse rohkem kollast hinda, samuti on kampaaniatoodete kogused kerges kasvus. Samas näeme kõige suurema kodumaise toidukauba müüjana, et tarbija ei ole siit kuhugi kadunud või importkauba suunas kaldunud. Huvitav detail ka, et näiteks porgandi müük on kõvasti kasvanud, mis tähendab, et inimesed on hakanud kodus rohkem süüa tegema.“

Rohtla sõnul on keskmine palgakasv lõpuks suurem keskmise ostukorvi hinna kasvust, mis tähendab, et ostujõud on hakanud mõnevõrra taastuma.

„Mina olen majanduse pärast mõnevõrra mures, kui vaatan, mis toimub töötleva tööstuse ja välisnõudlusega. Majanduskasvuga pole ka kõige paremini,“ lisas Peeter Koppel. „Meil on seni hästi läinud, et tööpuudus pole kasvama hakanud, aga võib seda teha talve jooksul. Töötlev tööstus on välisnõudluse ärakukkumise tõttu pihta saanud, mis puudutab esimese hooga tööstuskaupu, esmatarbekaupu veel vähem. Tarbija usaldusega oleme 1993.-1994. aastas, inimeste tulevikuvaade on pessimistlik ja nad ei tee suuri oste. Vorsti ostavad küll, aga vaatavad pigem ikka kollast silti.“

