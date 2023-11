Valmistu pühadeks juba varakult ja säästa raha!

Planeeri vajalikud ostud kampaaniaperioodile!

Selleks, et säästa maksimaalselt, koosta ostunimekiri vajalikest toodetest juba ette, olgu selleks nii igapäevased tooted kappi varuks kui ka pühadeks vajalikud asjad. Maximas on mustal nädalal superpakkumised lausa 27 tootekategoorias alatest väikelaste toitudest kuni koristustarveteni välja. Ära tee impulsiivseid oste, mis on kerged juhtuma just sellistel suurtel kampaaniaperioodidel, pigem planeeri ette.

Mõtle juba ka kingitustele ja lisa need nimekirja.

Must reede on ideaalne aeg osta ette ära ka kingid jõulukuuse alla. Mustal nädalal leiad Maximast suurepärase allahindlusega nii kodusisustustooteid, Lego klotse, erinevaid laste mänguasju, riideid ja jalanõusid ning ka väikest olme- ja köögitehnikat. Sel hooajal on Maximas eriti suur ja lai mänguasjade valik ning seda muidugi väga heade hindadega.

Ära unusta jõulutunnet oma kodus!

Detsember on kohe saabumas ja kodud muutuvad säravaks ning jõuluhõnguliseks. Maximas on 40% soodsamad ka jõuludekoratsioonid, nagu ehted, kunstkuused ja elektrilised tulukesed, samuti küünlad, kodulõhnastajad ning temaatilised kodutekstiilid, nagu laudlinad, pleedid ja käterätikud. Laste rõõmuks on 40% soodsamad ka advendikalendrid.

Must nädal Maximas ei ole mitte ainult ideaalne võimalus säästa, vaid ka valmistuda eelseisvateks pühadeks. Koosta oma ostunimekiri ja hoia silm peal selle nädala pakkumistel, mille leiad siit.

Muuda oma pühad muretuks, hakates valmistuma juba varakult!