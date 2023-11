Treener Margit Lipstuhl annab nõu, mida ja kui palju süüa enne ja pärast basseinis käimist

Üks enimkuuldud fakte on, et täis kõhuga ei tasu ujuma minna. Lipstuhl ütleb, et soovitus täis kõhuga trenni mitte minna kehtib kõigi treeningute puhul. „Trenni ajal on mõistlik talletatud energiat kulutada, mitte sundida organismi seedimisega tegelema ja sellele energiat raiskama. Treening on efektiivsem, kui meil on juba olemas varud, mida kulutada,“ märgib ta. Seetõttu on mõistlik süüa 1,5-2 tundi enne treeningut.