Peakoka nipp: üks suur rumalus, mida restoranis toidu maitsestamisel tehakse, rikub kogu toiduelamuse

Grootis ei ole laudadel soola- ja pipratoose, sest Jarno tahab, et külalised saaksid maitsta toitu just selliselt, nagu see olema peab. „Mõned keeravad pipart ja soola toidu peale veel enne, kui nad maitstagi jõuavad! Ja siis pärast öeldakse, et toit ei maitse. Sa ju ei teagi, milline see enne oli! See on ikka väga vale!“ põrutab mees. Kui klient küsib, siis muidugi talle see soolatops ka tuuakse, aga Jarno siiski paneb südamele, et kui juba restorani minna, võiks koka ja tema oskuste vastu usaldus olla. „Pädev kokk peaks maitsestamisega hakkama saama niimoodi, et kõigile maitseb,“ soovitab peakokk restorani einestama minejatel rohkem kokka usaldada.