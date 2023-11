Tervis tuleb! Küüslaugune kurgi-kimchi pakub maitseelamust ja kaitseb viiruste vastu!

Ühtviisi hästi on küüslauk tuntud nii maitseviljana kui ka oma raviomaduste poolest, mida võibki ette lugema jääda. Küüslauku on kasutatud iidsetest aegadest saati ja pärit on see vili Kesk-Aasiast, kus küüslauku oli kasvatatud juba aastatuhandeid, enne kui see Euroopasse jõudis. Küüslauku on ravimina kasutatud laialdaselt ka Aasias ja Lähis-Idas. Enim kasvatatakse seda Hiinas ja meie poodides on saadaval Hiina päritolu küüslauk.