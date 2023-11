Rahvusvaheline restoranigiid Falstaff valis Eestis välja oma lemmikud! Vaata, milliseid toidukohti nad soovitavad

Falstaff hindab restorane 100 punkti süsteemis, millest maksimaalselt 50 antakse toidu, 20 teeninduse, 20 joogi ja 10 miljöö eest. Tähelepanuväärne on, et Falstaffi restoranijuht hindab Eesti restoranide taset kõrgemaks, kui see oli White Guide’i arvates. White Guide ei hinnanud ühtegi restorani Eestis oma süsteemiga enam kui 90 punkti vääriliseks 100 võimalikust. Falstaffi hinnangul aga on niisuguseid restorane Eestis lausa 16.