„Ainuke töötav mudel eluea pikendamiseks on kaloraaži vähendamine. See on ainukene mudel tänapäeval. Kõik mehed väidavad mulle, et mitte midagi ei ole võimalik teha. Ma olen 30 aastat meestearstina töötanud ja olen ikka mõnele öelnud, et ülekaalulisus on tal probleem, suurim riskitegur. „Tegele sellega!“ „Ei, kuidas! Ma olen kõike teinud! Tohutult teinud!“ Ja mis juhtus? Sai infarkti. Tuli mul aasta või kaks hiljem, 30 kilo oli läinud. „Kuidas sa nüüd said?!“