Oad jõuavad meie menüüsse häbematult harva, sest neile on (põhjendamatult) tekkinud maine, nagu oleks tegu maitsetu ja keeruliselt valmistatava toiduainega. Tegelikult on ju tegu vägagi soodsa, mitmekülgse ja kättesaadava toiduga, vaja on lihtsalt teada mõnda olulist nõksu.