Kampai uus tulemine: Kim Mikkola ja Karoliina Jaakkola koostöös sünnib Noblessneris imesid

Pole just tavapärane, et tipprestorani pea kogu meeskond teise riiki ja sealsesse restorani uut hingamist sisse tuleb puhuma, ent nii Soomes tegutsenud ja kolmel järjestikusel aastal – 2020, 2021, 2022 – Michelini tärniga pärjatud restorani Inari tiim Kim Mikkola juhtimisel tegi. Potentsiaal ja ootused Noblessneris on kõrged, sellest võib kujuneda Tallinna auhinnatumate söögikohtade süda. Asuvad ju seal kahe Michelini tärni laureaat ja Silverspoon 2023 parima teeninduse ning fine dining kategoorias parima restorani tiitlid pälvinud 180° by Matthias Dieter restoran ning Michelin Bib Gourmand 2023 tunnustuse ja Janno Lepikule omistatud Michelini Noore Koka 2022 auhinna pälvinud Lore Bistroo. Ambitsiooni ja kogemust kõrgelt hinnatud restoranides jagub nii Kim Mikkolal kui ka peakokal Karoliina Jaakkolal.