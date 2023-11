Hambaarst dr Maie Matšenas hoiatab: pidev sidrunivee joomine mõjub hammastele hävitavalt!

Hammastele sobivad toidud, mis on oma pH-lt aluselised, sisaldavad kaltsiumi ning rasvu ja on süljega kergesti eemaldatavad. Need puhastavad ka ise hambaid. Näiteks on sellisteks rohelised salatid, avokaadod, juust, maapähklid. Samuti on toite, mis masseerivad igemeid, näiteks porgand.