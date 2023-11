Peakoka nipp: üks töötav nõks, mis garanteerib, et saad igas restoranis alati parima kogemuse

Teine nüanss on ootuste seadmine. „Oskan võrrelda, mis toimub Eestis ja Moskvas või mujal välismaal. Moskvas on restoranis käimine tavaline asi ja keegi ei panusta sellele, et peab tingimata VAU olema. Eestis minnakse välja siis, kui sellel on mingi point - aastapäev, sünnipäev vms. Meil neid on suhteliselt vähe, kes igapäevaselt restoranides käivad. Ja meil on palju neid, kes leiavad palju nüansse, mida toidu juures muuta. Aga palun, tule kööki ja muuda! Suhteliselt lihtne on rääkida, et sulle midagi ei maitse, aga meie pakume endast parima. Kui sulle miskit ei meeldi, siis äkki see pole sinu koht lihtsalt?“ soovitab Dmitri tulla restorani hea tujuga ja mitte sooviga hakata kõige kallal norima. „Kui Hispaanias või Itaalias restoranis pakutakse mingit täiesti tavalist pastat, ei ütle keegi midagi, sest see on ju välismaa! Kohalikus restoranis on aga julgus sees ja saab öelda, mida tahab, aga ei mõelda selle peale, et see rikub ju koka või teenindaja tuju ära ja ka teised külastajad kannatavad pärast.“