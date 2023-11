Rotermanni kvartalis toimuv jõuluturg on täis üllatusi ja jõulumeeleolu

„Meil on äärmiselt hea meel, et aastaid tagasi Rotermannis toimunud jõuluturg saab juba sel aastal täiesti uues kuues avatud. Nii nagu kvartalis ka muidu, saab turul olema mitmekülgne toitlustuspakkumine. Eriline rõõm on aga jõuluturu programmi üle, mis pakub põnevust tervele perele - Lotte külaskäik, piparkoogimajade meisterdamine, jääskulptuuride ehitamine, ajakirja Oma Maitse jõuluteemalised meistriklassid, jõulukokteilide võistlus, valgusetendus, laulukooride esinemised ja palju muud põnevat ning jõuluteemalist,“ tutvustas jõuluturu kava Rotermanni turundusjuht Triin Tammela.