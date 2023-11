KONKURSS | Osale parima kalaroa konkursil ja võida kinkekorv väärtuses 200€!

Teiseks on kala valmistamine kiire ja lihtne. Paljud kalad valmivad üsna kiiresti, mis tähendab, et jõuluõhtul ei pea veetma mitmeid tunde pliidi ees, vaid saab nautida kvaliteetaega oma pere ja lähedastega.

Osale konkursil, avasta uusi maitseid ja võida!

Just selleks, et eestlase jõululauale midagi uut ja tervislikku tuua, kutsub Peetri Lõheäri kõiki osalema konkursil „Parim kalaroog 2023“. See on suurepärane võimalus katsetada uusi ideid ja lisada oma jõululaule midagi erilist.