3 nõuannet, kuidas pühadeperioodil kulud kontrolli all hoida

Pühadeaeg on peagi käes ja Maximal on sulle ja su pere pisematele midagi erilist varuks. Sel nädalal on mänguasjad (v.a Lego) 40% soodsamad, mis tähendab, et on ideaalne aeg hakata jõuludeks valmistuma. Pühadeaeg peaks pakkuma rõõmu, kuid suurenevad kulutused tekitavad stressi. Seetõttu on oluline oma eelarvet targalt hallata ja kulutusi juba varakult planeerima hakata. Jagame sulle kolme kasulikku nõuannet, kuidas pühadeaegsel ajal oma kulud kontrolli all hoida.