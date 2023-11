Tarbi targalt ja kasuta oma igapäevastes roogades aedvilju, mis on praegusel ajal hooajalised. Kel need oma aias olemas, on õnnega koos, ent ka poes köögiviljaletis leiad suure tõenäosusega neid juurikaid soodsamalt kui muidu. Rohkem retsepte leiad Oma Maitse Retseptiveebist!