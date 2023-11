KUULA SAADET | Põllult taldrikule - Hea teada: kuidas toidule kuluvat raha kontrolli all hoida?

Uuringud, mis püüavad välja arvutada äravisatava toidu koguseid, toovad välja erinevaid numbreid, kuid kindel on see, et toiduraiskamist esineb rohkem just heaoluriikides. „Kui võtta aluseks 26 kg inimese kohta, siis teeb see neljaliikmelise pere kohta rohkem kui 100 kg äravisatavat toitu aastas, mis on rohkem kui üks poekotitäis toitu kuus,“ osutas Lindsaar.