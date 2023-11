Kristjan Järvi igatseb välismaal hakklihakastet: Oma Maitse parimad nipid selle kodumaise gastronoomia tipptoote valmistamiseks

Dirigent Kristjan Järvi ütles Hõbelusika galal Kroonikale, et tema lemmiktoit, mida ta peab Eesti gastronoomia tipptooteks, on kõige lihtsam kodune hakklihakaste kartulitega. Aga palun - siin on Oma Maitse parimad nipid ja soovitused selle roa valmistamiseks.