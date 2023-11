Taimetark annab nõu: kodumaised ravimtaimed, mis kõige tõhusamalt aitavad sügismasenduse ja külmetushaiguste vastu

Kivistik rõhutab, et suur osa viirusnakkusi saab alguse stressist, ülepingutusest ja unepuudusest. Juba veidi märgates, et võiksid hakata haigeks jääma, soovitab ta võtta tempo maha ja puhata ning magada, siis saab keha end taastada. “Inimene on tervik ja ei piisa ainult sellest, mida me sööme. Tuleb jälgida, et me ka jätkaksime külmemal ja pimedamal perioodil liikumist, magaksime piisavalt ning leiaksime aega puhkamiseks,” soovitab ta.