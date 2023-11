Head teed White Guide, tere tulemast Falstaff!

Kõikides arenenud gastronoomiaga maades, kus Michelin juba on, on alati lisaks veel üks, kui mitte rohkemgi teejuhte. Seda seepärast, et Michelini nimekiri on lühike igal pool. Eestis soovitab Michelin 34 restorani, Falstaffi radaril on praegu 144 ja see number kasvab. Suuremates riikides on numbrid suuremad, aga suhtarv suures piiris sama. Näiteks Saksamaal soovitab Michelin 1274 söögikohta, Falstaff 6397.