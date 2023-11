Kas järjekorrad toidupoes ajavad närvi mustaks? Tee nii!

„Saadud tiitel oma valdkonna tippudelt on meie jaoks suurim tehnoloogiaalane tunnustus ning märk sellest, et oleme eesmärkide seadmisel teinud õigeid valikuid. Kõige suurem tunnustus on aga igapäevaselt kasvav rakenduse kasutajate arv, sest see tõestab, et selle kasutamine on kliendi jaoks mugav,“ ütles Maxima Eesti tegevjuht Kristina Mustonen.