„MasterChefi“ finalisti Jarno karjääripööre: kui Orm Oja küsis, miks ma kokana ei tööta, hakkasin mõtlema, et tõesti, miks...

Enne saadet elas Jarno hoopis teistsugust elu. Läks hommikul tööle, mõnikord ei läinud ka, sest tegelikult üldse ei tahtnud, ja ootas siis ainult õhtut, mil saaks kodus süüa tegema hakata ehk tegeleda sellega, mis päriselt meeldib. „Toidu valmistamine on parim stressileevendaja,“ ütleb Jarno vastuvaidlemist mittesallival toonil. Tema avastas köögis toimetamise võlud tegelikult juba nelja-aastaselt, kui vanaema ärgitusel valmisid pisikese Jarno käe all esimesed koogikesed. „Tooraine oli tol ajal kallis ja mune mulle muidugi selleks ei antud, koogid koosnesid peamiselt veest, jahust, soolast ja suhkrust. Ega need eriti head saanud, aga kõik sõid viisakalt ikkagi ära,“ muigab Jarno tagasi vaadates. Aga just nendest esimestest katsetustest sai Jarno hoogu juurde ning huvi toiduvalmistamise peennüansside kohta kasvas iga omleti ja hakklihakastmega. „Kui üksi elama hakkasin, siis telekavaatamise asemel suundusin õhtuti otse kööki ja proovisin ja katsetasin erinevaid roogasid. Olen vist 20-30 erinevat hakklihakastet teinud,“ ütleb mees, et üldjuhul ta rohkem kui korra kuus sama rooga ei valmista.