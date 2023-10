Kui halloween, siis kõrvitsad! Ideed, kuidas kõrvitsaid lõigata, säilitada ja milliseid toite laternatest valmistada

Algselt tehti laternaid õõnestatud kaalikast, kuhu asetati süsi või küünal. Sellisest laternast kujunes mõnesaja aasta eest halloween'i tunnus Iiri- ja Šotimaal. Uskumuste järgi pidi see ühtaegu sümboliseerima esivanemate hingi. Iiri emigrandid kandsid kombe üle Ameerikasse, kus kaalikas asendus kõrvitsaga, mida on palju kergem lõigata ja õõnestada. Alles Ameerikas hakati lõikama kõrvitsast välja kohutavaid lõustu ja muud halloween'ilaternatele tüüpilist.

Kuidas lõigata ja säilitada kõrvitsalaternat?

Kõrvitsalaterna tegemisel soovitab Jörgen Kohal esmalt joonistada kõrvitsale soovitud kujundid. „Seejärel tuleb maha lõigata kõrvitsa ülemine osa ning kraapida tugeva lusikaga kõrvitsa sisu välja. Kujundite lõikamist tuleks alustada mustri keskelt ja liikuda väljapoole. Lõikevahend tuleb iga nurga juures välja tõmmata ja alustada uut lõiget. Kui muster on välja lõigatud, võib töö veelkord noaga üle käia ja viimistleda korrapäratud ääred. Ei tasu unustada, et lõikeava peab tegema ka kõrvitsa kaane sisse, et küünlasuits sealt välja pääseks. Teeküünla alla võiks asetada kuumakindla aluse. Kõrvitsat aga ei maksa pikalt enne õue panekut valmis nikerdada — kuna tegu on ikkagi aedviljaga, siis läheb see lahti lõigatuna kiirelt mädanema,“ rääkis Jörgen Kohal. Vaata lisaks: Mida valmistada kõrvitsalaterna sisust?