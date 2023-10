Algas Pärnu Restoranide Nädala erimenüüde broneerimine

„Pärnu linnavalitsus on toetanud Restoranide Nädala toimumist juba 2015. aastast. Hea meel on tõdeda, et sündmust armastavad ja ootavad nii kohalikud kui ka külalised kaugemalt ja lähemalt. Jalutuskäik sügiseses rannas või mõnes värvirohkes pargis ja siis üks mõnus restoranikogemus. Kõlab nagu plaan! Kindlasti tahan kiita meie restorane, kes teemanädalal eripakkumistega välja tulevad ja külalistele avastamisrõõmu pakuvad. On erakordselt hea meel, et sel aastal on Restoranide Nädalal kaasa tegemas suisa 24 restorani, nii et kohalikel ja turistidel on Pärnus valikut küllaga,“ kommenteerib Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonna turismiarenduse juht Annika Raadik.