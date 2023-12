Vahuvein, mida armastatakse vihata. Miks magusad šampanjad sommeljeedel näo viltu tõmbavad?

Prantsuse ikooniline šampanjatootja Moët & Chandon on nimi, mida armastatakse vihata: kuidas saabki üks suurtootja olla hea, kuidas luua iseloomuga veine, kui peab rahuldama masside vajadusi. Stereotüüpselt mõtlejail oleks vaid vaja pisut süveneda ühe suurema reservveinidega šampanjamaja pudelite tegelikku sisusse, et mõista, millega täpsemalt tegu. Nii et samal ajal vihatakse ka seda, kui palju kuulsa veinimaja šampanjasid tegelikult armastatakse.